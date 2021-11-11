У «Барселоны» будет менее 10 миллионов евро на зимние трансферы

У «Барселоны» будет менее 10 миллионов евро на приобретения во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

Ранее исполнительный директор каталонского клуба Ферран Ревертер заявлял, что у «Барселоны» будет 20 миллионов евро на зимние трансферы.

По информации источника, подписание долгосрочных контрактов с нападающим Ансу Фати и полузащитником Педри сократило эту сумму.

Также каталонцам пришлось потратиться на увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера и назначение Хави.

Отмечается, что «Барса» будет ориентироваться на аренды. Клуб не сможет платить новичкам большие зарплаты.