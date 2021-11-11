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У «Барселоны» будет менее 10 миллионов евро на зимние трансферы

19:57
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У «Барселоны» будет менее 10 миллионов евро на приобретения во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

Ранее исполнительный директор каталонского клуба Ферран Ревертер заявлял, что у «Барселоны» будет 20 миллионов евро на зимние трансферы.

По информации источника, подписание долгосрочных контрактов с нападающим Ансу Фати и полузащитником Педри сократило эту сумму.

Также каталонцам пришлось потратиться на увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера и назначение Хави.

Отмечается, что «Барса» будет ориентироваться на аренды. Клуб не сможет платить новичкам большие зарплаты.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4517907/barcelona-lack-transfer-funds-for-january-window-under-new-coach-xavi-sources

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