«Барселона» предложила контракт Агуэро
16:25
«Барселона» хочет подписать контракт с нападающим Серхио Агуэро, утверждает TyC Sports. Срок его соглашения с «Манчестер Сити» истекает этим летом.
Каталонский клуб 10 марта сделал конкретное предложение 32-летнему форварду.
Агуэро является одним из самых близких друзей нападающего «Барсы» Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в Каталонии.
В сезоне-2020/21 Агуэро провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола.
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