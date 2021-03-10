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«Барселона» предложила контракт Агуэро

16:25
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«Барселона» хочет подписать контракт с нападающим Серхио Агуэро, утверждает TyC Sports. Срок его соглашения с «Манчестер Сити» истекает этим летом.

Каталонский клуб 10 марта сделал конкретное предложение 32-летнему форварду.

Агуэро является одним из самых близких друзей нападающего «Барсы» Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в Каталонии.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола.

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