В Испании сообщают, что Варан намерен покинуть «Реал»

Защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет «Реал». Футболист, чей контракт рассчитан до лета 2022 года, склоняется к тому, чтобы сменить клуб по окончании нынешнего сезона, утверждает AS.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

Француз перешел из «Ланса» в «Реал» летом 2011 года. Защитник трижды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.