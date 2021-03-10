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«Барселона» согласна расстаться с Сержи Роберто за 60 миллионов евро

06:57
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«Барселона» готова продать полузащитника Сержи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы согласны расстаться с 29-летним испанцем в случае, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Сержи Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210309/492555531553/barca.html

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