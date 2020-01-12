«Барселона» предложила Хави стать главным тренером клуба. Вальверде злит этот факт

«Барселона» предложила Хави Эрнандесу возглавить клуб, причем он должен дать окончательный ответ как можно скорее в воскресенье, сообщает Sport.es.

Уточняется, что если он согласится, то будет представлен команде уже в понедельник.

Будущее главного тренера Эрнесто Вальверде в настоящий момент, зависит от решения Хави. Если бывший полузащитник «Барсы» решит приступить к работе с января, то Вальверде будет уволит. Однако если Эрнандес предпочтет подождать до лета, то Вальверде сам может подать заявление об отставке.