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«Барселона» предложила Хави стать главным тренером клуба. Вальверде злит этот факт

14:14
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«Барселона» предложила Хави Эрнандесу возглавить клуб, причем он должен дать окончательный ответ как можно скорее в воскресенье, сообщает Sport.es.

Легенда &laquo;Барселоны&raquo; Хави в&nbsp;конце мая 2019-го стал главным тренером катарского &laquo;Аль-Садда&raquo;.Вальверде снова увольняют. Новым тренером «Барселоны» станет Хави?

Уточняется, что если он согласится, то будет представлен команде уже в понедельник.

Будущее главного тренера Эрнесто Вальверде в настоящий момент, зависит от решения Хави. Если бывший полузащитник «Барсы» решит приступить к работе с января, то Вальверде будет уволит. Однако если Эрнандес предпочтет подождать до лета, то Вальверде сам может подать заявление об отставке.

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