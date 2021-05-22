«Барселона» поздравила «Атлетико» с победой в чемпионате Испании
«Барселона» поздравила «Атлетико» с победой в чемпионате Испании в сезоне-2020/21.
«Поздравляем «Атлетико» с титулом чемпиона Ла Лиги», — говорится в сообщении «Барселоны» в Twitter.
«Атлетико» в 38-м туре примеры обыграв «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место.
«Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Королевский клуб» перед последним туром отставал от «Атлетико» на 2 очка и сохранял шансы на чемпионство.
«Барселона» заняла третье место.
Congratulations, @atletienglish, for the 2020/21 @LaLigaEN title achieved today.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю