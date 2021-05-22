Месси стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании
В сезоне-2020/21 чемпионата Испании лучшим бомбардиром стал Лионель Месси. Нападающий «Барселоны» забил 30 голов в 35 матчах. Аргентинец стал лучшим пятый раз подряд.
Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реала») и Херард Морено («Вильярреал») — оба по забили 23 гола.
Лучшим ассистентом по итогам сезона стал нападающий «Сельты» Яго Аспас, в активе которого 13 голевых передач. Второе место поделили Месси и Маркос Льоренте из «Атлетико» — по 11 пасов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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