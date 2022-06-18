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Сегодня, 21:36

«Барселона» пока не может договориться по сумме нового контракта с Гави

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» близка к продлению контракта с полузащитником Гави. Однако пока стороны до сих пор не договорились по сумме нового договора 17-летнего хавбека, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, сумма отступных за Гави составит 1 миллиард евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.

ФК Барселона
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
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22.05 18:30
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Карим Бензема

Реал

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