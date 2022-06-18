«Барселона» пока не может договориться по сумме нового контракта с Гави

«Барселона» близка к продлению контракта с полузащитником Гави. Однако пока стороны до сих пор не договорились по сумме нового договора 17-летнего хавбека, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, сумма отступных за Гави составит 1 миллиард евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.