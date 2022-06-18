Президент «Реала» заявил, что Мбаппе уже жалеет о своем решение остаться в «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес вернулся к тему сорвавшегося трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует Marca.

«Больше Мбаппе не приглашайте», — попросили Переса на встрече с фанатами.

«Бедный парень, наверняка он уже жалеет», — с улыбкой ответил глава «Реала», оставляя автограф.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что француз должен был перейти в «Реал» на правах свободного агента.