Источник: «Барселона» подговаривает Аспиликуэту подать запрос о трансфере

«Барселона» подговаривает капитана «Челси» Сесара Аспиликуэту подать прошение о трансфере, утверждает Daily Mail.

Однако в данный момент 32-летний испанец не готов так поступить с «Челси», за который он отыграл 10 сезонов.

По ходу минувшего сезона было активировано условие для автоматического продления контракта Аспиликуэты с «синими» на 12 месяцев — до июня 2023.

Это разрушило надежды «Барселоны» подписать Сесара свободным агентом. Каталонский клуб по-прежнему хочет заполучить игрока, но не располагает деньгами для его покупки.

В прошлом сезоне Аспиликуэта провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.