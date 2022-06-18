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Источник: «Барселона» подговаривает Аспиликуэту подать запрос о трансфере

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» подговаривает капитана «Челси» Сесара Аспиликуэту подать прошение о трансфере, утверждает Daily Mail.

Однако в данный момент 32-летний испанец не готов так поступить с «Челси», за который он отыграл 10 сезонов.

По ходу минувшего сезона было активировано условие для автоматического продления контракта Аспиликуэты с «синими» на 12 месяцев — до июня 2023.

Это разрушило надежды «Барселоны» подписать Сесара свободным агентом. Каталонский клуб по-прежнему хочет заполучить игрока, но не располагает деньгами для его покупки.

В прошлом сезоне Аспиликуэта провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
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«Барселона» пока не может договориться по сумме нового контракта с Гави
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
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Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Эспаньол

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Винисиус Жуниор

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Реал

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Карим Бензема

Реал

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