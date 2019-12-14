«Барселона» подаст жалобу по поводу использования ВАР в матче с «Реал Сосьедадом»

«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию по поводу использования ВАР сообщает Diario Sport.

На последних минутах игры главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в пользу «Барселоны», когда защитника каталонского клуба Жерара Пике в штрафной площади схватил за футболку игрок «Сосьедада». Рефери не стал обращаться к системе ВАР, чтобы пересмотреть момент.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр