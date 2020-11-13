«Барселона» планирует провести выборы президента клуба 24 января

Руководство «Барселоны» приняло решение провести выборы президента клуба 24 января 2021 года, сообщает Marca.

По информации источника, дата является предварительной, поскольку выборам может помешать пандемия коронавируса. Сообщается, что на следующей неделе клуб согласует протокол процедуры выборов с городскими властями.

На данный момент в кандидады в президенты зарегистрировались 7 человек: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала.

Прежний президент «Барселоны», Жозеп Бартомеу ушел в отставку в конце октября.