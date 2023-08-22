«Барселона» отменила для резервной команды завтраки и обеды ради сокращения расходов

В «Барселоне» отказались от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды, сообщает Relevo.

По данным источника, раньше футболисты «Барселоны Атлетик» могли после тренировки остаться на завтрак или обед в «Ла Масии». Это было необязательно, но клуб предоставлял такую услугу. Теперь же это сделать будет невозможно, так как из-за сложной экономической ситуации «Барса» решила отказаться от этой практики.

В клубе считают, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались на прием пищи.

«Барселона» после двух туров ла лиги занимает шестое место, набрав 4 очка. В следующем туре команда встретится с «Вильярреалом» 27 августа.