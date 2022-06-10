У «Барселоны» снова безумные финансовые проблемы. Хави хочет новичков, а денег на них нет

В каталонском клубе по-прежнему все сложно.

Виртуальные 700 миллионов из воздуха

В первый день лета ESPN сообщил невероятную новость о том, что «Барселона» готова потратить на летнюю трансферную кампанию 700 миллионов евро. Был даже приведен точный расклад, согласно которому 500 миллионов поступят от ла лиги за счет части будущих доходов от продажи 25 процентов телеправ, а еще 200 хотят выручить благодаря реализации доли в сфере лицензирования и мерчандайзинга.

В переводе на русский язык это означает дележку пресловутой шкуры неубитого медведя, тогда как в реальности все гораздо скромнее. Если не сказать печальнее. Например, в мае появлялись сообщения, что несмотря на подписание выгодных спонсорских контрактов, финансовый блок занят поиском ликвидности для выплаты июньских окладов. А лимит зарплат на данный момент достиг отметки минус 144 миллиона евро.

Между тем президент «Барсы» Жоан Лапорта взбешен комментариями главы ла лиги Хавьера Тебаса и считает, что тот наносит сине-гранатовым ущерб. Только спорить с критикой бесполезно, и Тебас прав, утверждая: «Они знают, что должны делать: увеличивать доходы и продавать игроков. У «Барселоны» большие финансовые потери, чего нужно избегать, увеличивая резервы. «Реалу» это удается, тогда как у «Барсы» все грустно, и сейчас она не может подписать Левандовски».

Еще руководитель лиги напомнил о существующих правилах экономического контроля. А насколько жестко их соблюдают в Испании, «Барса» знает лучше других. Как минимум на истории с так и не подписанным контрактом с Лео Месси, когда каталонские лоббисты безуспешно пытались выторговать послабления ради сохранения в чемпионате Испании его самого яркого и узнаваемого футболиста.

«Камп Ноу». Фото AFP

Сыграй на «Камп Ноу»

Лапорта, впрочем, прекрасно знает, в какой ситуации находится клуб. Отсюда попытки заработать на всем, на чем можно. Даже на мелочах вроде организации на «Камп Ноу» свадеб, что обойдется от 1600 до 13 500 евро. Кроме того, на легендарном стадионе можно сыграть в футбол. 300 евро с человека — и вы можете воплотить мечту в реальность, получив при этом подарочный билет в клубный музей. Разрешено даже увеличить команды до 18 человек. Если же хотите привести на 60-минутый матч болельщиков, то за двоих придется доплатить еще 30 евро.

Но очевидно, что это капля в море, а для выхода из кризиса нужны совсем другие суммы. Особенно в случае с новичками, так как пробивший потолок зарплат клуб в следующем сезоне попадает под санкции и для внесения в ведомость оклада новичков обязан сократить расходы на сумму, которая в четыре раза превышает доходы новобранцев. То есть при сохранении заработков Роберта Левандовски на уровне баварских 24 миллионов евро в год «Барсе» нужно будет сократить общие расходы на персонал на 92 миллиона.

Так что бунт поляка, который отказался контактировать с настаивающим на выполнении условий контракта руководством «Баварии», может оказаться напрасным. Хотя устная договоренность о трансфере в Каталонию у него есть. Осталось найти деньги на компенсацию, и это точно не 30 миллионов, которые «Барса» хочет предложить мюнхенцам. Те, впрочем, могут оказаться сговорчивее, так как у Левандовски есть возможность выкупить оставшийся год контракта, выплатив причитающуюся за этот срок зарплату, а чемпионам Германии нужны деньги на приглашение Садио Мане.

Да что Левандовски — в подвешенном состоянии находятся первые летние новички. Франк Кессье и Андреас Кристенсен оформили предварительные соглашения, получив в столице Каталонии гарантии, но пока зарплатный фонд не приведут в порядок, о регистрации их контрактов не может быть и речи.

Ветераны против

Самый простой и радикальный способ — очередное сокращение зарплат, что на самом деле является временной мерой. Платить все равно придется в полном объеме, но — позже. По данным ряда испанских инсайдеров, такие меры точно не коснутся летних новичков, тех, кто пришел зимой и, как Пьер-Эмерик Обамеянг, получал символические для своего уровня суммы, а также игроков, только продливших контракты. Например, Гави, чей агент наконец-то дождался официального предложения от клуба, который по новому соглашению хочет по примеру другого вундеркинда — Педри — увеличить отступные до миллиарда евро.

Вот только история с урезанием доходов не вызывает восторга у футболистов. И, например, ветераны Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс категорически против спасения клуба за свой счет. Тем более каждый из них уже дважды сокращал зарплату в критической ситуации. Без этого, кстати, «Барса» не смогла бы заявить новичков прошлым летом, а сейчас клуб хочет чуть ли не уговорить Пике уйти на пенсию. Если этого не случится, за два ближайших года кроме оклада ветерану причитаются отложенные выплаты и несколько бонусов суммарно на 72 миллиона евро.

Френки де Йонг и Хави. Фото Global Look Press

Голландский актив

Уже этих цифр достаточно, чтобы понять глубину финансовой пропасти, в которую загнало клуб прежнее руководство во главе с Жозепом Бартомеу. Да и Лапорта с его склонностью к популизму не скупится, а Хави постоянно требует новых игроков, рассчитывая кроме уже упоминавшихся игроков получить из «Челси» защитников Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и вингера «Лидса» Рафинью, за которого «Лидс» требует порядка 65-70 миллионов с условием, что выплаты не будут растянуты на несколько лет.

Соответственно, сине-гранатовым нужно избавляться от игроков. Либо бесплатно, как в случае собравшимся в «Челси» Усманом Дембеле, чья зарплата исчезнет из общей ведомости. Или предлагая игроков на обмен, как Оскара Мингесу «Лидсу» в довесок к 40 миллионам за Рафинью. Но оптимальный вариант, конечно, продажа. Только ликвидных активов у «Барсы» не так много, и, например, Сержиньо Дест и Мартин Брэйтуэйт уходить никуда не собираются, а по Мемфису Депаю нет конкретных предложений. Наконец, 39-летний Дани Алвес хотел бы подписать полугодичное соглашение ради подготовки к ЧМ-2022.

Сейчас максимальный спрос исключительно на Френки де Йонга, который оказался в странной ситуации. Он нужен клубу и лично Хави, но кризис заставляет выставлять его на продажу. Только при наличии конкретного предложения от «МЮ» голландца смущает, что «дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов. Однако переезд на «Олд Траффорд» Эрика тен Хага может стать решающим фактором, благодаря чему испанцы заработают 75-80 миллионов. Или даже чуть больше, если предложение «МЮ» перебьют «ПСЖ» и «Манчестер Сити», у которых есть еще и важная для де Йонга чемпионская лига. Только при любом раскладе это лишь первый шаг на тернистом пути, который придется пройти уже привыкшему к финансовой эквилибристике менеджменту «Барсы. Даже есть цель уменьшить платежную ведомость с нынешних 560 до 400 миллионов евро, и это задача из высшей математики.