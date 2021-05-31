Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агуэро — о переходе в «Барселону»: «Это шаг вперед для моей карьеры»

18:47
Серхио Агуэро. Фото ФК «Барселона»
Серхио Агуэро. Фото ФК «Барселона»
Теги:

Нападающий Серхио Агуэро поделился эмоциями после подписания контракта с «Барселоной». Он перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

«Барселона»  лучший клуб мира. Мне кажется, что я принял хорошее решение, перейдя именно сюда. Надеюсь, смогу помочь команде. Это шаг вперед для моей карьеры.

Очень счастлив. Хочу помочь команде брать трофеи. У меня есть желание играть и помогать ребятам. Если мы будем добиваться успехов, буду счастлив. Отдам все силы. Надеюсь, болельщики получат удовольствие от моей игры», — приводит слова Агуэро пресс-служба клуба.

 

Соглашение с аргентинцем вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 12 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити», забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Швеция: прогноз Каменского на матч ЧМ-2021 по хоккею
Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Россия — Швеция: прогноз «СЭ» на решающий матч для скандинавов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд