Агуэро — о переходе в «Барселону»: «Это шаг вперед для моей карьеры»

Нападающий Серхио Агуэро поделился эмоциями после подписания контракта с «Барселоной». Он перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

«Барселона» — лучший клуб мира. Мне кажется, что я принял хорошее решение, перейдя именно сюда. Надеюсь, смогу помочь команде. Это шаг вперед для моей карьеры.

Очень счастлив. Хочу помочь команде брать трофеи. У меня есть желание играть и помогать ребятам. Если мы будем добиваться успехов, буду счастлив. Отдам все силы. Надеюсь, болельщики получат удовольствие от моей игры», — приводит слова Агуэро пресс-служба клуба.

?Bar?a are the best club in the world.?



??? #KunCuler pic.twitter.com/eXukEhhc0e — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

Соглашение с аргентинцем вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 12 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити», забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.