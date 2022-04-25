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«Барселона» и «Ювентус» проявляют интерес к Махрезу

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» и «Ювентус» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рияду Махрезу.

Как сообщает Fichajes, игроком также интересуются «ПСЖ». «Сити» может продать 31-летнего футболиста для того, чтобы выручить деньги на покупку форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Контракт Махреза с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач в 42 матче за «Сити» во всех турнирах.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/tres-equipos-pujaran-mahrez-verano-20220424.html

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П2

26%

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Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Рияд Махрез
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
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П
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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

 10
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Атлетик

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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
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Атлетик

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