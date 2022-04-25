«Барселона» и «Ювентус» проявляют интерес к Махрезу

«Барселона» и «Ювентус» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рияду Махрезу.

Как сообщает Fichajes, игроком также интересуются «ПСЖ». «Сити» может продать 31-летнего футболиста для того, чтобы выручить деньги на покупку форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Контракт Махреза с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач в 42 матче за «Сити» во всех турнирах.