Бускетс: «Барселоне» действительно тяжело в домашних матчах»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

«Нам действительно тяжело в домашних матчах. Мы начали чаще пропускать голы. Соперники обретают уверенность, больше отходят назад, играют по результату. Когда ты не эффективен и в атаке, и в обороне, это вдвойне сложнее», — приводит слова Бускетса AS.

«Реал» с 78 очками занимает первое место, опережая идущую на второй строчке «Барселону» на 15 очков. Для того чтобы стать чемпионом Испании, мадридцам достаточно набрать одно очко в оставшихся пяти турах.