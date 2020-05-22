«Барселона» не намерена продавать Гризманна

«Барселона» приняла решение не продавать нападающего Антуана Гризманна в ближайшее трансферное окно, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что на француза претендует «ПСЖ», но никаких переговоров с другими клубами каталонцы вести не будут. Более того, в каталонском клубе очень довольны тем, как француз работает на тренировках, на него возлагаются большие надежды.

В текущем сезоне примеры 29-летний Гризманн в составе «Барселоны» провел 26 матчей и забил 8 мячей.