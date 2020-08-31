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«Барселона» не будет платить Месси зарплату, когда он пропускает тренировки

18:39
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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«Барселона» не намерен платить нападающему Лионелю Месси за те дни, когда он не занимается с командой. Это один из пунктов стратегии «Барселоны» по юридическому взаимодействию с футболистом из-за его желания покинуть клуб, сообщает AS.

Накануне стало известно, что Месси отказался приезжать в расположение «Барселоны» для медосмотра и сдачи теста на коронавирус. Аргентинец уведомил руководство испанского клуба о своем решении не участвовать в предсезонном сборе команды.

Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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