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Сегодня, 13:37

«Барселона» находится на финальной стадии переговоров с Дембеле

Руслан Минаев
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«Барселона» близится к завершению переговоров о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По данным источника, 25-летний француз не против остаться в составе каталонцев, так как у игрока хорошие отношения с главным тренером клуба Хави.

Отмечается, что «Барса» в первую очередь хочет определиться с будущим хавбека Серхио Бускетса.

Контракт Дембеле с клубом истекает летом 2024 года. В этом сезоне на его счету 8 голов и 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
14
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
15
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
16
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
17
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
18
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
19
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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38 тур
10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
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12.03 23:00
Атлетик – Барселона
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Жирона – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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