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Сегодня, 09:03

Витсель хочет встретиться с Симеоне для обсуждения своего игрового времени в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим игровым временем в мадридском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца Витселя Тьерри.

«Мы рассмотрим новые варианты продолжения карьеры, если Витсель не будет играть», — добавил его отец.

По данным источника, игрок хочет встретиться лично с главным тренером Диего Симеоне и обсудить свое будущее в команде, так как его не устраивает то, что он получает недостаточно игрового времени.

В нынешнем сезоне Витсель провел за в ла лиге 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

Аксель Витсель
Диего Симеоне
ФК Атлетико
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
14
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
15
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
16
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
17
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
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 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
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 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
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