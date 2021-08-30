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«Барселона» может арендовать Бельерина у «Арсенала»

16:18
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Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. На 26-летнего испанца претендует «Барселона», которая готова взять игрока в аренду, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У футболиста есть недопонимание с главным тренером лондонцев Микелем Артетой, которое возникло на фоне конфликта.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость фулбека «канониров» оценивается в 25 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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