«Барселона» может арендовать Бельерина у «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. На 26-летнего испанца претендует «Барселона», которая готова взять игрока в аренду, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У футболиста есть недопонимание с главным тренером лондонцев Микелем Артетой, которое возникло на фоне конфликта.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость фулбека «канониров» оценивается в 25 миллионов евро.