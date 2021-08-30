«Барселона» может арендовать Бельерина у «Арсенала»
16:18
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. На 26-летнего испанца претендует «Барселона», которая готова взять игрока в аренду, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
У футболиста есть недопонимание с главным тренером лондонцев Микелем Артетой, которое возникло на фоне конфликта.
В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость фулбека «канониров» оценивается в 25 миллионов евро.
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