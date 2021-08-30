«Барселона» согласилась продать Эмерсона в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» предложил 27,5 миллиона фунтов стерлингов за защитника «Барселоны» Эмерсона. Каталонский клуб принял это предложение, трансфер должен быть оформлен в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

После двухлетнего периода выступлений за «Бетис» бразильский защитник в августе добрался до «Барселоны», в которую изначально и был направлен его трансфер из «Атлетико Минейро» по достаточно необычной схеме.

Однако закрепиться в составе блаугранас 22-летнему игроку помешали финансовые проблемы клуба, из-за которых «Барса» решила расстаться с несколькими футболистами.

Бразильский защитник перебрался в Испанию из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года, при этом «Барселона» и «Бетис» приобрели права на игрока в равных долях. С тех пор он выступал за «Бетис».

В прошедшем сезоне Эмерсон провел 38 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.