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Сегодня, 06:28

«Барселона» изучает возможность покупки защитника «Баварии» Павара летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб ищет варианты для усиления правого фланга обороны и считает 26-летнего француза одним из подходящих вариантов. «Бавария» готова расстаться с игроком за сумму около 15 миллионов евро в связи с тем, что у него скоро истечет контракт.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Контракт защитника действует до конца июня 2024 года.

Бенжамен Павар
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
0
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
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Бетис – Атлетик
 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
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