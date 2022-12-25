«Барселона» изучает возможность покупки защитника «Баварии» Павара летом
«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб ищет варианты для усиления правого фланга обороны и считает 26-летнего француза одним из подходящих вариантов. «Бавария» готова расстаться с игроком за сумму около 15 миллионов евро в связи с тем, что у него скоро истечет контракт.
В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Контракт защитника действует до конца июня 2024 года.
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|
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|11
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|35
|
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|14
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|2
|4
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|26
|
4
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|4
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|7
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|
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|
8
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|
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|4
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|
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|4
|5
|22-15
|19
|
12
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|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
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|0
|4
|10
|10-31
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|29.12
|19:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|29.12
|21:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|29.12
|23:30
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|30.12
|19:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|30.12
|21:15
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|30.12
|21:15
|
Сельта – Севилья
|- : -
|30.12
|23:30
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|16:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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