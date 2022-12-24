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Сегодня, 23:24

Иньеста: «Барселона» выиграет ла лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе Хави во главе каталонской команды.

«Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть. Я уверен, что клуб добьется победы в чемпионате в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях. В ла лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат, — приводит слова Иньесты Marca.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 37 очков в 14 матчах. На второе строчке «Реал» (35 очков).

Источник: Marca
Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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