Феликс и Лоди не входят в планы Симеоне на следующий сезон

«Атлетико» хочет продать нападающего Жоау Феликса и защитника Ренана Лоди до начала сезона.

По информации Relevo, оба игрока не входят в планы главного тренера команды Диего Симеоне на новый сезон. В прошлом сезоне Лоди на правах аренды играл за «Ноттингем Форест», а «Феликс» — за «Челси».

Действующий контракт Лоди рассчитан до 2026 года, а Феликса — до 2027-го.