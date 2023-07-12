Феликс и Лоди не входят в планы Симеоне на следующий сезон
«Атлетико» хочет продать нападающего Жоау Феликса и защитника Ренана Лоди до начала сезона.
По информации Relevo, оба игрока не входят в планы главного тренера команды Диего Симеоне на новый сезон. В прошлом сезоне Лоди на правах аренды играл за «Ноттингем Форест», а «Феликс» — за «Челси».
Действующий контракт Лоди рассчитан до 2026 года, а Феликса — до 2027-го.
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11
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|
12
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|0
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|0
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|0
|
13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
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|0
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|Алавес
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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