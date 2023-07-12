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Сегодня, 01:38

Феликс и Лоди не входят в планы Симеоне на следующий сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» хочет продать нападающего Жоау Феликса и защитника Ренана Лоди до начала сезона.

По информации Relevo, оба игрока не входят в планы главного тренера команды Диего Симеоне на новый сезон. В прошлом сезоне Лоди на правах аренды играл за «Ноттингем Форест», а «Феликс» — за «Челси».

Действующий контракт Лоди рассчитан до 2026 года, а Феликса — до 2027-го.

Диего Симеоне
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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