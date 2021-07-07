«Барселона» хочет предложить Педри новый контракт на улучшенных условиях

«Барселона» намерена переподписать контракт с полузащитником Педри. Каталонский клуб хочет предложить 18-летнему футболисту договор на улучшенных условиях сразу же, как только будет исправлена финансовая ситуация в клубе, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Текущий контракт Педри истекает в 2022 году, и у «блауграны» есть опция продления на два года.

На Евро-2020 Педри провел все шесть матчей в составе сборной Испании.