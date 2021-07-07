«Вильярреал» расторг контракт с Карлосом Баккой
22:35
«Вильярреал» расторг контракт с нападающим Карлосом Баккой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним колумбийцем было рассчитано еще на один сезон.
Бакка пополнил состав «Вильярреал» в сезоне 2017/18, перейдя из «Милана». Он провел за испанский клуб 145 матчей и забил 43 гола. В составе «Севильи» колумбиец дважды выигрывал Лигу Европы (2014, 2015 году).
Дополнительная информация:
https://villarrealcf.es/noticias/todas-las-noticias/item/31112-el-villarreal-cf-y-bacca-separan-sus-caminos
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