«Барселона» два года не забивала со штрафных ударов. Последний раз это делал Месси

«Барселона» два года не забивала прямым ударом со штрафных, сообщает AS.

Последний раз сине-гранатовые забивали гол после прямого удара со штрафного 2 мая 2021 года. Автором забитого мяча был аргентинский экс-форвард команды Лионель Месси.

В настоящий момент Месси высутпает за «ПСЖ». Действующее соглашение 35-летнего игрока с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси участвовал в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.