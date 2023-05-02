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«Барселона» два года не забивала со штрафных ударов. Последний раз это делал Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» два года не забивала прямым ударом со штрафных, сообщает AS.

Последний раз сине-гранатовые забивали гол после прямого удара со штрафного 2 мая 2021 года. Автором забитого мяча был аргентинский экс-форвард команды Лионель Месси.

В настоящий момент Месси высутпает за «ПСЖ». Действующее соглашение 35-летнего игрока с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси участвовал в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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Р. Сосьедад – Реал
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Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 - : -
3.05 23:00
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