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«Барселона» довольна работой Кумана и отказался от поиска другого тренера

22:55
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Руководство «Барселоны» ведет переговоры с главным тренером команды Роналдом Куманом о продлении контракта на следующий сезон, сообщает AS.

Испанский клуб полностью удовлетворен работой голландского специалиста. Поэтому клуб отказался от идеи пригласить другого тренера и прекратил работу в данном направлении.

Роналд Куман возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021, а также занял третье место в ла лиге. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов сине-гранатовые завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ» (1:4 и 1:1).

«Барселона» в 3 матчах нового сезона ла лиги набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
2-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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