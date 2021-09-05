Азар: «Неправда, что я несчастлив в «Реале»

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что чувствует себя счастливым в клубе.

«Неправда, что я несчастлив в «Реале». Я очень счастлив в клубе. Я играл не так много, не так много забивал, но это не влияет на мое отношение к «Реалу». Мне нравится жизнь в Мадриде. Ситуацию немного усложнили коронавирус и травмы, но любому футболисту становится легче, когда он получает игровое время», — приводит Goal слова Азара.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В сезоне-2021/22 30-летний бельгиец забил 1 гол в 3 матчах за «Королевский клуб».