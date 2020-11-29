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Азар снова получил травму в «Реале»

00:30
Эден Азар. Фото Twitter
Эден Азар. Фото Twitter
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Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Бельгиец покинул поле в середине первого тайма, его заменил Родриго.

Азар перешел в «Реал» перед началом прошлого сезона и пропустил из-за травм уже 36 матчей мадридцев. В нынешнем сезоне на его счету 5 игр и 2 мяча во всех турнирах.

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