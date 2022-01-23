«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Челси»

«Атлетико» проявляет активный интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Marca.

В «Атлетико» намерены укрепить линию защиты, и на кандидатуре 31-летнего Алонсо настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Однако с трансфером испанского игрока могут возникнуть сложности, так как «Челси» не планирует отпускать защитника в январе.

Алонсо перешел в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году. В нынешнем сезоне Маркос принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.