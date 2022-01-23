«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Челси»
«Атлетико» заинтересован в подписании испанского защитника «Челси»
«Атлетико» проявляет активный интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Marca.
В «Атлетико» намерены укрепить линию защиты, и на кандидатуре 31-летнего Алонсо настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Однако с трансфером испанского игрока могут возникнуть сложности, так как «Челси» не планирует отпускать защитника в январе.
Алонсо перешел в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году. В нынешнем сезоне Маркос принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
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|
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|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
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|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
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|
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|
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|9
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|
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|
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|9
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|
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|7
|6
|9
|26-30
|27
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
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|
20
|Леванте
|21
|1
|8
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|21-43
|11
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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