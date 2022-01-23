Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны» из-за расстройства желудка

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустил утреннюю тренировку, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

24-летний француз не пришел на тренировку из-за расстройства желудка.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.