Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны» из-за расстройства желудка
«Барселона» сообщила, что Дембеле пропустил утреннюю тренировку из-за расстройства желудка
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустил утреннюю тренировку, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
24-летний француз не пришел на тренировку из-за расстройства желудка.
Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.
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|
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|5
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|9
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|
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|21
|5
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|17-23
|21
|
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|Мальорка
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|8
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|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
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|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
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|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
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Р. Сосьедад – Хетафе
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|23:00
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Карим Бензема
Реал
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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Винисиус Жуниор
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Даниэль Парехо
Вильярреал
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Оскар Трехо
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Карим Бензема
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Иньиго Мартинес
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