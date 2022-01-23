Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:49

Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны» из-за расстройства желудка

«Барселона» сообщила, что Дембеле пропустил утреннюю тренировку из-за расстройства желудка
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустил утреннюю тренировку, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

24-летний француз не пришел на тренировку из-за расстройства желудка.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1485228622424256512

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию»

«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости