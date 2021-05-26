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«Атлетико» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Дибала

20:11
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«Атлетико» работает над подписанием форварда «Ювентуса» Пауло Дибала на следующий сезон, сообщает Cadena SER.

Итальянский клуб готов расстаться с аргентинцем из-за высокой зарплаты игрока, который получает 7 миллионов евро в год. Туринцы предложили обмен Дибала на хавбека Анхеля Коррею, но главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отказался от этой идеи.

27-летний Дибала выступает за «Ювентус» с июля 2015 года. За свою карьеру в серии А аргентинец выиграл три Суперкубка Италии, четыре Кубка страны и четыре скудетто. Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Дибала провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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