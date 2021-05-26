Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» вспыхнул пожар

23:20
Теги:

На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» произошло возгорание, сообщает El Mundo.

По информации источника, пожар произошел в одной из башен стадиона во время установки изоляционного материала. Возгорание было оперативно потушено рабочими.

Напомним, на стадионе «Реала» ведется реконструкция. Предполагается, что на арене установят новое современное поле, заменят кресла, а также проведут другие работы по модернизации. Все работы будут завершены в 2022 году. Со следующего сезона команда сможет вновь играть на «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Дополнительная информация:

https://www.elmundo.es/madrid/2021/05/26/60ae9adbfc6c8355368b4605.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 25 мая
Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд