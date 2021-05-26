На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» вспыхнул пожар

На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» произошло возгорание, сообщает El Mundo.

По информации источника, пожар произошел в одной из башен стадиона во время установки изоляционного материала. Возгорание было оперативно потушено рабочими.

Напомним, на стадионе «Реала» ведется реконструкция. Предполагается, что на арене установят новое современное поле, заменят кресла, а также проведут другие работы по модернизации. Все работы будут завершены в 2022 году. Со следующего сезона команда сможет вновь играть на «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».