На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» вспыхнул пожар
23:20
На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» произошло возгорание, сообщает El Mundo.
По информации источника, пожар произошел в одной из башен стадиона во время установки изоляционного материала. Возгорание было оперативно потушено рабочими.
Напомним, на стадионе «Реала» ведется реконструкция. Предполагается, что на арене установят новое современное поле, заменят кресла, а также проведут другие работы по модернизации. Все работы будут завершены в 2022 году. Со следующего сезона команда сможет вновь играть на «Сантьяго Бернабеу».
В этом сезоне «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».
Дополнительная информация:
https://www.elmundo.es/madrid/2021/05/26/60ae9adbfc6c8355368b4605.html
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