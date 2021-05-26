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Мичел может вернуться на пост главного тренера «Хетафе»

17:05
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Мичел станет новым главным тренером «Хетафе». Сторонам осталось утвердить последние детали контракта, сообщает Marca.

Мичел ранее тренировал «Хетафе» в период с 2009 по 2011 годы. Также он работал с «Севильей», «Олимпиакосом», «Марселем» и «Малагой».

26 мая главный тренер «Хетафе» Пепе Бардолас покинул клуб. Прошлый сезон команда завершила на 15-м месте в таблице примеры.

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