"Атлетико" в меньшинстве сыграл вничью с "Леванте"

"Атлетико" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании (2:2). На 51-й минуте мадридский клуб остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Анхель Корреа.
"Атлетико" занял второе место в турнирной таблице, набрав 76 очков. "Леванте" с 44 баллами расположился на 14-й строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
38-й тур
"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (2:0)
Голы: Кабако, 6 (1:0). Рохер, 36 (2:0). Эрнандес, 68 (2:1). Камельо, 79 (2:2).
"Леванте": Х.Р.Коке, Педро Лопес (Моралес, 78), Луна (Саймон, 72), Везу, Кабако, Чема, Рочина (Мансанара, 33), Кампанья, Барди, Рохер, Двамена.
"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Монтеро (Мольехо, 75), Коке, Партей (Камельо, 46), Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Витоло, 63).
Предупреждение: Монтеро, 39.
Удаление: Корреа, 51.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
18 мая. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".