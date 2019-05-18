"Атлетико" в меньшинстве сыграл вничью с "Леванте"

"Атлетико" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании (2:2). На 51-й минуте мадридский клуб остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Анхель Корреа.

"Атлетико" занял второе место в турнирной таблице, набрав 76 очков. "Леванте" с 44 баллами расположился на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (2:0)

Голы: Кабако, 6 (1:0). Рохер, 36 (2:0). Эрнандес, 68 (2:1). Камельо, 79 (2:2).

"Леванте": Х.Р.Коке, Педро Лопес (Моралес, 78), Луна (Саймон, 72), Везу, Кабако, Чема, Рочина (Мансанара, 33), Кампанья, Барди, Рохер, Двамена.

"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Монтеро (Мольехо, 75), Коке, Партей (Камельо, 46), Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Витоло, 63).

Предупреждение: Монтеро, 39.

Удаление: Корреа, 51.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

18 мая. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".

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