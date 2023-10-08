Игрок «Реала» Милитао может вернуться в строй к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов
Защитник «Реала» Эдер Милитао восстановится, скорее всего, к марту 2023 года, когда начнутся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Relevo.
По данным издания, первые снимки после травмы показали, что на восстановление ему потребуется не меньше полугода.
У бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Футболист был травмирован в начале второго тайма матча 1-го тура ла лиги с «Атлетиком» Бильбао (2:0). На 50-й минуте его заменил немецкий защитник Антонио Рюдигер.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
4
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
5
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
6
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
7
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
14
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
15
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
16
|Лас-Пальмас
|8
|2
|2
|4
|4-7
|8
|
17
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
18
|Сельта
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|3 : 0
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|0 : 1
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|1 : 1
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|2 : 2
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|- : -
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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