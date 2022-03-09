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9 марта, 23:26

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Эмерсона

Анна Горшкова
Корреспондент

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла, сообщает The Sun.

Контракт футболиста с английским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Роял сыграл 33 матча во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/17897469/atletico-madrid-transfer-tottenham-emerson-royal/
Футбол
ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
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 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
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 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Реал

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Барселона

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 21 2 2
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