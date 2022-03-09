«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Эмерсона

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла, сообщает The Sun.

Контракт футболиста с английским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Роял сыграл 33 матча во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отдал одну голевую передачу.