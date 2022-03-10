«Барселона» интересуется форвардом «Байера» Шиком

«Барселона» интересуется нападающим «Байера» Патриком Шиком, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 26-летнего чеха на случай, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

В сезоне-2021/22 Шик забил 20 голов и отдал 3 результативных передачи в 24 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.