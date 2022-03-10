Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:57

«Барселона» интересуется форвардом «Байера» Шиком

Иван Торопцев
Корреспондент

«Барселона» интересуется нападающим «Байера» Патриком Шиком, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 26-летнего чеха на случай, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

В сезоне-2021/22 Шик забил 20 голов и отдал 3 результативных передачи в 24 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/llegara-haaland-barca-fichara-igualmente-13340182
Патрик Шик
Футбол
ФК Байер
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Тоттенхэма» Эмерсона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости