«Барселона» интересуется форвардом «Байера» Шиком
«Барселона» интересуется нападающим «Байера» Патриком Шиком, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 26-летнего чеха на случай, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
В сезоне-2021/22 Шик забил 20 голов и отдал 3 результативных передачи в 24 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
4
|Атлетико
|27
|14
|6
|7
|50-35
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|27
|3
|9
|15
|29-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4
Новости