«Реал» и «Атлетико» хотят взять в аренду защитника «Шахтера» Тобиаса

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации AS, 18-летним футболистом интересуются «Реал» и «Атлетико». Клубы хотят арендовать бразильского защитника.

Защитник перешел в «Шахтер» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала» и еще не сыграл ни одного матча за новый клуб.

Контракт Тобиаса с украинской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt.ru рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

Ранее ФИФА сообщила о том, что контракты легионеров с украинскими клубами автоматически приостановлены в связи с ситуацией в стране.