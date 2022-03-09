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Сегодня, 22:12

«Реал» и «Атлетико» хотят взять в аренду защитника «Шахтера» Тобиаса

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации AS, 18-летним футболистом интересуются «Реал» и «Атлетико». Клубы хотят арендовать бразильского защитника.

Защитник перешел в «Шахтер» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала» и еще не сыграл ни одного матча за новый клуб.

Контракт Тобиаса с украинской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt.ru рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

Ранее ФИФА сообщила о том, что контракты легионеров с украинскими клубами автоматически приостановлены в связи с ситуацией в стране.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/09/primera/1646814510_166818.html
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
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