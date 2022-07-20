«Атлетико» продлит контракт с полузащитником Лемаром

Полузащитник Тома Лемар подпишет с «Атлетико» новый долгосрочный контракт, сообщает Marca.

Ожидается, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком до 2027 года.

Француз перешел в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако» за 65 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «матрасники» также подпишут новое соглашение с основным голкипером команды Яном Облаком.