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«Атлетико» продлит контракт с полузащитником Лемаром

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Тома Лемар подпишет с «Атлетико» новый долгосрочный контракт, сообщает Marca.

Ожидается, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком до 2027 года.

Француз перешел в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако» за 65 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «матрасники» также подпишут новое соглашение с основным голкипером команды Яном Облаком.

Тома Лемар
ФК Атлетико
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Голкипер Облак подпишет новый контракт с «Атлетико»
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