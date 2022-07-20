«Атлетико» продлит контракт с полузащитником Лемаром
Полузащитник Тома Лемар подпишет с «Атлетико» новый долгосрочный контракт, сообщает Marca.
Ожидается, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком до 2027 года.
Француз перешел в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако» за 65 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «матрасники» также подпишут новое соглашение с основным голкипером команды Яном Облаком.
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17
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18
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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|- : -
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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