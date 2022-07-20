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Сегодня, 20:05

Полузащитник Капуэ подписал новый контракт с «Вильярреалом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этьен Капуэ.
Фото ФК «Вильярреал».

Полузащитник Этьен Капуэ подписал новый контракт с «Вильярреалом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт испанского клуба.

За «подводников» французский хавбек выступает с начала 2021 года. За полтора сезона Капу провел во всех соревнованиях 70 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Первый матч нового чемпионата Испании «Вильярреал» проведет 13 августа. В этот день «подводники» сыграют против «Вальядолида».

ФК Вильярреал
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