Полузащитник Капуэ подписал новый контракт с «Вильярреалом»

Полузащитник Этьен Капуэ подписал новый контракт с «Вильярреалом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт испанского клуба.

За «подводников» французский хавбек выступает с начала 2021 года. За полтора сезона Капу провел во всех соревнованиях 70 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Первый матч нового чемпионата Испании «Вильярреал» проведет 13 августа. В этот день «подводники» сыграют против «Вальядолида».