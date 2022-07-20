Голкипер Облак подпишет новый контракт с «Атлетико»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак в ближайшее время подпишет новый контракт мадридским клубом. Стороны уже согласовали все условия сделки, утверждает Marca.
Официально о продлении контракта с игроком «Атлетико» должен объявить на следующей неделе.
Отмечается, что по новому контракту зарплата 29-летнего словенца вырастет до 12 миллионов евро в год.
Действующий контракт Облака с «матрасниками» истекает в июне 2023 года, и с 1 января 2023 года голкипер мог бы вести переговоры с другими клубами.
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3
|Атлетико
|0
|0
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4
|Севилья
|0
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5
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|0
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|0
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|
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|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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