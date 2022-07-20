Голкипер Облак подпишет новый контракт с «Атлетико»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в ближайшее время подпишет новый контракт мадридским клубом. Стороны уже согласовали все условия сделки, утверждает Marca.

Официально о продлении контракта с игроком «Атлетико» должен объявить на следующей неделе.

Отмечается, что по новому контракту зарплата 29-летнего словенца вырастет до 12 миллионов евро в год.

Действующий контракт Облака с «матрасниками» истекает в июне 2023 года, и с 1 января 2023 года голкипер мог бы вести переговоры с другими клубами.