«Атлетико» представил третий комплект формы, который посвятил старому стадиону
14:22
«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.
Футболка выполнена в голубом цвете с красно-белыми вставками на воротнике и рукавах. Пресс-служба отмечает, что этот комплект посвящен бывшему стадиону команды — «Висенте Кальдерон».
«На «Висенте Кальдерон» произошло много исторических моментов. Это стадион, который долгое время был нашим домом», — говорится в заявлении на официальном сайте.
Стадион «Висенте Кальдерон» был построен в 1966 году. Он был закрыт в 2017 году, а команда переехала на стадион «Ванда Метраполитано».
В 2019 году арену почти полностью снесли. На этом месте планируется парк.
Дополнительная информация:
https://www.atleticodemadrid.com/noticias/ya-disponible-nuestra-tercera-equipacion-para-la-2021-22
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