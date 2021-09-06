«Атлетико» представил третий комплект формы, который посвятил старому стадиону

«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в голубом цвете с красно-белыми вставками на воротнике и рукавах. Пресс-служба отмечает, что этот комплект посвящен бывшему стадиону команды — «Висенте Кальдерон».

«На «Висенте Кальдерон» произошло много исторических моментов. Это стадион, который долгое время был нашим домом», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Стадион «Висенте Кальдерон» был построен в 1966 году. Он был закрыт в 2017 году, а команда переехала на стадион «Ванда Метраполитано».

В 2019 году арену почти полностью снесли. На этом месте планируется парк.