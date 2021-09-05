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Агуэро пожаловался на сложную адаптацию в Барселоне

22:10
Серхио Агуэро. Фото Getty Images
Серхио Агуэро. Фото Getty Images
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро заявил о том, что адаптация на новом месте проходит не слишком гладко. Одной из причин является уход из каталонского клуба его друга и партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом он заявил во время Twitch-сессии со стримером Ибаем Льяносом, сообщает Football Espana.

Также форварда удивили жуткие пробки в Барселоне, особенно по сравнению с Манчестером, где Агуэро провел 10 лет. Аргентинец отметил, что по этой причине был вынужден пользоваться услугами такси.

Напомним, что из-за травмы дебют Агуэро в «Барселоне» состоится не ранее октября. В стан сине-гранатовых он перешел на правах свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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