Агуэро пожаловался на сложную адаптацию в Барселоне

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро заявил о том, что адаптация на новом месте проходит не слишком гладко. Одной из причин является уход из каталонского клуба его друга и партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом он заявил во время Twitch-сессии со стримером Ибаем Льяносом, сообщает Football Espana.

Также форварда удивили жуткие пробки в Барселоне, особенно по сравнению с Манчестером, где Агуэро провел 10 лет. Аргентинец отметил, что по этой причине был вынужден пользоваться услугами такси.

Напомним, что из-за травмы дебют Агуэро в «Барселоне» состоится не ранее октября. В стан сине-гранатовых он перешел на правах свободного агента.