Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал о своих сильных качествах.

«Стать игроком «Барселоны» — это что-то невероятное, здорово оказаться здесь. От меня многого ждут. С нетерпением жду дебюта.

В «Барселоне» много разных нападающих, но я высокий и хорошо играю головой. Понимаю, что не буду играть все время, но у меня хорошие отношения с Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорошо играет в воздухе", — приводит слова де Йонга пресс-служба клуба.

1 сентября стало известно об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.