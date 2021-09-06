Люк де Йонг рассказал о своих сильных качествах
Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал о своих сильных качествах.
«Стать игроком «Барселоны» — это что-то невероятное, здорово оказаться здесь. От меня многого ждут. С нетерпением жду дебюта.
В «Барселоне» много разных нападающих, но я высокий и хорошо играю головой. Понимаю, что не буду играть все время, но у меня хорошие отношения с Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорошо играет в воздухе", — приводит слова де Йонга пресс-служба клуба.
1 сентября стало известно об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».
В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2244491/luuk-de-jong-incredible-to-play-for-barca
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