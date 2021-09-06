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Люк де Йонг рассказал о своих сильных качествах

15:58
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Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал о своих сильных качествах.

«Стать игроком «Барселоны» — это что-то невероятное, здорово оказаться здесь. От меня многого ждут. С нетерпением жду дебюта.

В «Барселоне» много разных нападающих, но я высокий и хорошо играю головой. Понимаю, что не буду играть все время, но у меня хорошие отношения с Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорошо играет в воздухе", — приводит слова де Йонга пресс-служба клуба.

1 сентября стало известно об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2244491/luuk-de-jong-incredible-to-play-for-barca

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Екатерина Савостина все материалы автора

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