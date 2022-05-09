«Атлетико» победил «Реал» в чемпионате Испании впервые за шесть лет

«Атлетико» на своем поле в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал» со счетом 1:0.

Эта победа над «Королевским клубом» стала для «матрасников» первой за последние 6 лет.

В последний раз «Атлетико» обыгрывал «Реал» в Ла Лиге в феврале 2016 года.

Всего команды провели между собой 170 матчей в чемпионате Испании. «Реал» побеждал 90 раз, «Атлетико» — 40.