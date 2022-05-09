Анчелотти: «Реалу» не нужны были очки с «Атлетико», но нужно было показать хорошую игру»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).
«Мы не были хороши в первом тайме, потому что пропускали много передач. В таких матчах очень важен психологический аспект. «Атлетико» имел преимущество в этом отношении. Нам не нужны были очки, но нужно было показать хорошую игру. Во втором тайме мы выглядели лучше. Нам нужно было дать отдых тем, кто устал, чтобы избежать проблем.
Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, и мы должны были продолжать в том же духе. Приоритетом было избежать проблем и дать минуты тем, кто мало играл. Так будет и в следующих играх. Бензема устал и был не в форме. Модрич тоже устал, и я предпочел не ставить его в старт», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
Для «Реала» это первая игра в чемпионате Испании в статусе чемпиона страны сезона-2021/22. Первое место команда Карло Анчелотти обеспечила себе 30 апреля в матче 34-го тура против «Эспаньола» (4:0). «Атлетико» за три тура до финиша занимает четвертое место в таблице примеры.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|25
|6
|4
|73-30
|81
|
2
|Барселона
|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|
3
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
|Атлетико
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|
5
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Вильярреал
|35
|14
|11
|10
|55-34
|53
|
8
|Атлетик
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|
9
|Осасуна
|35
|12
|10
|13
|36-46
|46
|
10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|
11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9