Анчелотти: «Реалу» не нужны были очки с «Атлетико», но нужно было показать хорошую игру»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).

«Мы не были хороши в первом тайме, потому что пропускали много передач. В таких матчах очень важен психологический аспект. «Атлетико» имел преимущество в этом отношении. Нам не нужны были очки, но нужно было показать хорошую игру. Во втором тайме мы выглядели лучше. Нам нужно было дать отдых тем, кто устал, чтобы избежать проблем.

Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, и мы должны были продолжать в том же духе. Приоритетом было избежать проблем и дать минуты тем, кто мало играл. Так будет и в следующих играх. Бензема устал и был не в форме. Модрич тоже устал, и я предпочел не ставить его в старт», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.